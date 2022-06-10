ABD'de yine silahlı saldırı dehşeti! Bir şirketin üretim tesisine girip 3 kişiyi öldürdü
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan yaralı halde yakalandı.
Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine, Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırganın birden fazla kişiyi öldürdüğü belirtildi.
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Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
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Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.
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