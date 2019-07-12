ABD'de vali adayının kadın muhabire yanıtı olay oldu bir kadınla aracın içinde

Benim aracımda benim kurallarım geçerli olur: Ağustos ayındaki önseçim için çalışan Foster, daha önce Campbell'e birkaç kez röportaj vermişti. Bu kez ise "önceden önlemini aldığını ve evliliğiyle ilgili hiçbir şüpheye yer vermek istemediğini" söyledi: "Bu benim aracım ve benim aracımda benim kurallarım geçerli olur."