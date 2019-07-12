ABD'de vali adayının kadın muhabire yanıtı olay oldu bir kadınla aracın içinde
ABD'nin Mississippi eyaletinin valisi olmak için yarışan Cumhuriyetçi aday Robert Foster, dini görüşlerinin ve inancının gereği kadın muhabire aracında röportaj vermeyi reddetti.
ABD'nin Mississippi eyaletinin valisi olmak için yarışan Cumhuriyetçi aday Robert Foster, seçim aracında çalışmalarını takip etmek ve bu esnada kendisiyle röportaj yapmak isteyen Mississippi Today gazetesinin muhabiri Larrison Campbell'in talebini, "yanında bir erkek muhabir de getirmesi şartıyla" kabul edeceğini söyledi. Campbell, Foster'ın "kadınları önce cinsel obje, sonra muhabir olarak gördüğünü" söyledi.
Benim aracımda benim kurallarım geçerli olur: Ağustos ayındaki önseçim için çalışan Foster, daha önce Campbell'e birkaç kez röportaj vermişti. Bu kez ise "önceden önlemini aldığını ve evliliğiyle ilgili hiçbir şüpheye yer vermek istemediğini" söyledi: "Bu benim aracım ve benim aracımda benim kurallarım geçerli olur."
Eşine söz vermiş: CNN'e konuşan Foster, dini görüşlerinin ve inancının, bir kadınla aracın içinde yalnız kalmasını engellediğini ve eşine, "karşı cinsiyetten biriyle asla yalnız kalmayacağı sözünü" verdiğini söyledi.
Hristiyan evanjelist Billy Graham'ın yaşarken söylediği "Karımdan başka hiçbir kadınla baş başa kalmam" sözlerini hatırlatan Foster, "Algı da bir gerçeklik ve ben kimseye, yanlış bir şey yapıyormuşum fikrini vermek istemem." dedi.