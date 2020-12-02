ABD’de ürküten rakamlar! Bilanço ağırlaştı her dakika iki ölüm

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ve on dört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu yayınladı.