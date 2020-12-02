ABD’de ürküten rakamlar! Bilanço ağırlaştı her dakika iki ölüm
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son koronavirüs raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ABD’de koronavirüs başladığı günden bu yana dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son on beş günde ise dakikada ortalama iki kişiye yaklaştı.
Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ve on dört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu yayınladı.
Corona virüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD’nin corona virüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.
NTV'de yer alan habere göre raporda, 271 bin ölüm sınırını aşan ülkede virüsün başladığı günden itibaren dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son iki haftada yüzde 20 artarak dakikada ortalama iki ölüm rakamına yaklaştı.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Azar, corona virüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech ile Moderna aşılarının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.