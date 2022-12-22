ABD'de Ukrayna zirvesi! Zelenskiy ve Joe Biden açıklama yapıyor...

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy savaşın başından bu yana ilk kez yurtdışına çıktı ve ABD'yi ziyaret etti. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte basın toplantısı düzenliyor.

'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir zaman Ukrayna'yı yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Biden, Ukrayna'nın çok kritik savaşları kazandığı mesajını vererek, "Putin savaşı durdurmak istemiyor" sözlerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu söyleyerek, "Biden'a adımları için teşekkür ediyorum" dedi. Zelenskiy, ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de minnettarlığını ifade etti.

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