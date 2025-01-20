ABD'de Trump dönemi resmen başlıyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreni öncesi eşi Melania ile St. John's Kilisesi'ne geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Trump'ı tebrik ederken, törenle ilgili güvenlik ve suikast iddiaları gündem oldu. Time dergisi ise Trump'ın dönüşünü "O döndü" başlığıyla duyurdu.

Abone ol

17:54 Biden ve Trump Beyaz Saray'da

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, görevi devretmek için çok az süresi kalan Başkan Biden'ı ve eşini Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Biden'ın ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yemin töreni öncesi Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

17:49 Biden: Seni seviyoruz Amerika

Başkanlık görevini Trump'a devredecek olan Biden, eşi Jill Biden ile birlikte "yolda bir selfie daha" paylaştı.

Biden, sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide "Seni seviyoruz Amerika" ifadesini kullandı.

17:35 Trump, Kilise'nin ardından Beyaz Saray'a gidecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi devralacağı Joe Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a gidecek.

rump'tan önce Beyaz Saray'a giden yardımcısı James David Vance, Trump'ın seçimdeki rakibi Kamala Harris tarafından kapıda karşılandı.

17:28 Destekçileri yerini almaya başladı

Trump destekçileri, yemin töreni öncesinde Capital One Arena'da konuşma yapması beklenen Donald Trump için spor salonunda yerlerini almaya başladı.

17:19 Boris Johnson, Jeff Bezos ve Zuckerberg Kilise'de

Trump'ın St. John's Kilisesi'ndeki ayinine katılanların arasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer aldı.

Zuckerberg, Johnson, Bezos ve Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'in aynı sırada yan yana oturması dikkat çekti.

17:04 Putin'den Trump'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Orta Doğu ve Ukrayna'daki durum ile Rusya-ABD ilişkileri ele alındı.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile yeniden temas kurmak istediği ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak "diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini" vurguladı.

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor."

Başkan Putin, Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.

16:45 Trump ve Melania kiliseye ulaştı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ikinci kez Beyaz Saray'a dönmek için artık saatler sayarken dünyanın 2.0 dönemi olarak bahsettiği 2'inci Trump döneminin başlamasından önce eşi Melania Trump ile birlikte St. John's kilisesine geldi.

ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Trump ve yeniden First Lady olmayı bekleyen Melania'nın, kilisenin ardından beş çayı içeceği bildirildi.

16:30 Time dergisi 'O döndü' diyerek duyurdu

Time dergisi Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü ‘O döndü’ cümlesiyle duyurdu.

Derginin kapağında Trump'ın Oval Ofis'teki masasına oturduğu ve eliyle masadaki her şeyi savurduğu görülüyor. Masadan uçuşan nesneler arasında Biden'ın simgesi haline gelmiş pilot gözlükleri dikkat çekti.

16:21 Davetliler dikkat çekti

Geleneksel olarak yabancı siyasetçilerin davet edilmediği etkinlikte Trump bu sene yeni bir adım atarak çok sayıda lideri davet etmişti.

Çin lideri Şi Cinping’i temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng’ın katılacağı törenin davetli listesinde, İtalya Başbakanı, Arjantin lideri Javier Milei, Giorgia Meloni, İngiliz popülist siyasetçi Nigel Farage, Fransız aşırı sağcı Eric Zemmour ve eski Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimler yer aldı.

16:11 Suikast iddiası gündem oldu

ABD'deki hazırlıkları canlı yayında aktaran CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, törenin kapalı salonda yapılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Törenle ilgili kararın son anda alındığını hatırlatan Paksoy ABD'deki hava durumunun günler öncesinden bilindiğini vurguladı ve "Acaba bir güvenlik zaafı mı var, ya da terör saldırısıyla ilgili bir uyarı mı geldi" sorusunu sordu.

Kapalı salon kararının ABD'de de soru işaretlerine neden olduğunu belirten Paksoy, Trump'a hali hazırda iki kez suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

16:07 Tören nerede?

Trump'ın, geçit töreni sırasındaki üç baloda da konuşma yapması beklenirken törenin Washington'daki Capitol One Arena'da yapılacağı bildirildi.