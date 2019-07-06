ABD'de son 20 yılın en büyük depreminden korkutan fotoğraflar!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olan ve daha önce 6,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7,1 olarak güncelledi.