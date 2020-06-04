ABD'de olaylar sürüyor kilise yakıldı belediye başkanından Trump'a şok sözler

Washington Belediye Başkanın'dan Trump'a şok

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Bölge Başsavcısı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer eyaletlerden asker talep etme ve onları Washington'da mevzilendirme yetkisinin olup olmadığını tartıştıklarını belirtti. Muriel Bowser şöyle konuştu:Diğer eyaletlerden kolluk kuvveti talep etme yetkim var, ben başka bir eyaletten böyle bir talepte bulunmadım.Biz, Başkanın Washington'a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisi ve bunun için başka yasal adımlar atması gerekip gerekmediği hakkında her türlü yasal hususu inceliyoruz.