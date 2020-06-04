ABD'de olaylar sürüyor kilise yakıldı belediye başkanından Trump'a şok sözler
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Güvenlik güçleri gösterilerde önlem aldı.
İkinci derece cinayetle yargılanacak
Öte yandan Minnesota Başsavcılığı, George Floyd’un ölümüne karışan dört eski polisin soruşturmasında ilk kanıt incelemesini tamamladı ve ek suçlamalarla ilgili karar verdi. Başsavcı ayrıca Derek Chauvin’in ikinci derece cinayetle yargılanacağını açıkladı.
Trump Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gösterileri durdurmak için sokağa asker çıkaracağını duyurmuştu. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise bugün yaptığı açıklamada, “Donald Trump’ın Washington’a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisini inceliyoruz" ifadesini kullandı.
Washington Belediye Başkanın'dan Trump'a şok
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Bölge Başsavcısı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer eyaletlerden asker talep etme ve onları Washington'da mevzilendirme yetkisinin olup olmadığını tartıştıklarını belirtti. Muriel Bowser şöyle konuştu:Diğer eyaletlerden kolluk kuvveti talep etme yetkim var, ben başka bir eyaletten böyle bir talepte bulunmadım.Biz, Başkanın Washington'a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisi ve bunun için başka yasal adımlar atması gerekip gerekmediği hakkında her türlü yasal hususu inceliyoruz.
Pentagon geri adım attı: Asker Washington'dan çekilmiyor
Askeri müdahale tartışmalarının ortasında kalan Savunma Bakanlığından (Pentagon) gün içinde çelişkili adımlar geldi.Amerikan AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir önceki akşam Washington bölgesine sevk edilen 82'inci Hava İndirme Tümeni ile 10'uncu Dağcı Tümeninden bin 600 askerin bu akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP'ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper'in çekilme kararını geri aldığını söyledi.