ABD'de olaylar dinmiyor! Acill müdahale tugayı Washington'da konuşlandı
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. ABD ordusunun ırak deneyimli 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 asker ve çok sayıda helikopter, Washington DC yakınındaki Andrews Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.
New York, Washington ve Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolar 8'inci gününe girdi, binlerce gösterici bugün de sokalardaydı ve Floyd için adalet çağrısı yaptı. New York'ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı'nda sağlık çalışanları da destek verdi. Broadway Caddesi üzerinde ise göstericiler çevreledikleri polislerden diz çökmesini istedi ancak polisler diz çökmedi.
George Floyd'un aile üyeleri de eşlik etti
Teksas'taki 25 bin göstericiye George Floyd'un aile üyeleri de eşlik etti. California'da ise Hollywood'da binlerce protestocu ulusal muhafızların görevlendirildiği kentte eylemlerini sürdürdü.
Askeri üslere de sevkiyat
Olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.
Hava üssüne 750 asker ve 14 helikopter
Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.