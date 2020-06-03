ABD'de olaylar dinmiyor! Acill müdahale tugayı Washington'da konuşlandı

New York, Washington ve Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolar 8'inci gününe girdi, binlerce gösterici bugün de sokalardaydı ve Floyd için adalet çağrısı yaptı. New York'ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı'nda sağlık çalışanları da destek verdi. Broadway Caddesi üzerinde ise göstericiler çevreledikleri polislerden diz çökmesini istedi ancak polisler diz çökmedi.