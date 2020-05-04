ABD'de koronavirüsün ardından şimdi de katil arı endişesi
Sahip olduğu bir milyonu aşkın vaka ve 70 bine yakın ölümle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’yi bu kez katil eşek arıları tehdit ediyor. Ülkedeki bilim insanları, boyu 5 santimetreye ulaşan Asya kökenli zehirli dev eşek arılarıyla mücadele etmenin yollarını arıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi durumdaki ABD’de halk arasında zehirli eşek arısı paniği başladı. Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli dev eşek arıları ülkenin başkenti Washington'da görüldü.
The Washington Post’un haberine göre; dünyanın en büyük eşek arısı birkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül.
Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı yetkilileri, geçen aralık ayında eyaletin kuzeybatı kesiminde katil arıların görüldüğüne dair dört ihbar aldıklarını ve raporların onaylandığını bildirmelerinin ardından arıları yakalamaya çalıştıklarını aktardı. Ayrıca; katil arıların Kanada’nın British Columbia eyaletinde iki ayrı yerde tespit edildiği bildirdi.
New York Times’ın haberinde ise cumartesi günü Twitter'da 'eşek arısı cinayetinin' trend olduğu bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları, gördüğü eşek arılarının pek çok fotoğrafını paylaştı. Asya eşek arası tarafından sokulan Kanada'nın Nanaimo kentinde bir arıcı ve entomolog olan Conrad Berube, "Bu bedenime sıcak bir raptiyenin batırılması gibiydi" ifadelerini kullandı.