ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 440 artışla 1 milyon 40 bin 608'e yükseldi, salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e ulaştı.