ABD'de koronavirüsten öleceklerin sayısı korkunç! İtalya'da 37 doktor öldü

Analize göre, hiçbir müdahalede bulunulmayacak olursa (ya da sadece 1 gün sosyal mesafelendirme uygulanacak olursa), 330 milyonluk ABD'de en az 157 milyon 300 bin insan hastalanacak ve 1.6 milyon insan hayatını kaybedecek. New York'ta hastanelerin yanına sahra çadır hastaneleri ve morgları kurulmaya başlandı.