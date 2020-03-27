ABD'de koronavirüsten öleceklerin sayısı korkunç! İtalya'da 37 doktor öldü
Koronavirüs belası büyüyor. ABD'deki bir araştırmada 50 gün, 30 gün ve bir günlük sokağa çıkma yasakları durumunda virüsten öleceklerin sayısı dehşet vereci. İtalya'da koronayla mücadele eden 6 binden fazla sağlık çalışanı koronaya yakalandı... İşte dünyanın koronavirüs gündemi...
Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 530 bini, can kaybı sayısı da 24 bini aştı. Avrupa'da can kaybı 17 bine yaklaştı, 285 binden fazla da vaka var. İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. ABD' için korkunç rakamlar gelmeye başladı. ABD bugün 50 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etse bil 193 bin kişi koronavirüsten ölecek. İtalya'da virüs 6 bin 200 sağlık çalışanına bulaştı, 27 doktor koronadan öldü. İşte tüm dünyadan korona haberleri...
New York Times tarafından yayınlanan yeni bir analize göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 gün sosyal mesafelendirme uygulayacak olursa 193 bin kişi hayatını kaybedecek. 30 gün sosyal mesafelendirme uygulayacak olursa 717 bin 600 kişi hayatını kaybedecek.
Analize göre, hiçbir müdahalede bulunulmayacak olursa (ya da sadece 1 gün sosyal mesafelendirme uygulanacak olursa), 330 milyonluk ABD'de en az 157 milyon 300 bin insan hastalanacak ve 1.6 milyon insan hayatını kaybedecek. New York'ta hastanelerin yanına sahra çadır hastaneleri ve morgları kurulmaya başlandı.
İtalya'da 37 doktor, 67 rahip koronavirüs kurbanı
Dünyada en fazla koronavirüs ölümüne sahne olan ülkesi İtalya'da koronayla savaşan sağlıkçılar da koronavirüs kurbanı olmaya başladı. 37 İtalyan doktor koronavirüsten öldü. 6.205 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. Virüs nedeniyle en az 67 İtalyan rahip öldü.