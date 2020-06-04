ABD’de koronavirüs ve katil eşek arılarının ardından zehirli kurbağa endişesi

Başlangıçta Güney ve Orta Amerika'ya özgü olan bir tür olan kamış kurbağası, 1930’lu ve 50’li yıllarda şeker kamışı çiftçileri tarafından tarlalara zarar verebilecek böcekleri engelleyeceği umuduyla Güney Florida, Avustralya ve Hawaii'deki yeni habitatlara getirildi. Ancak kurbağaların çok yükseğe sıçramaması ve böceklere ulaşamayacağı yerde kalmasına neden olduğunda plan işe yaramadı. Bu arada kurbağalar, büyüklükleri ve toksisiteleri nedeniyle az sayıda yırtıcı ile karşı karşıya kaldılar ve bu durum yerli türleri harap etti.