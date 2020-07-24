ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek! Kurtulma şansı az olanlar..
ABD Texas eyaletindeki bir hastanenin yaşanan imkansızlıklar nedeniyle aldığı karar tartışma yarattı. Karara göre, hastalardan kurtulma şansı az olanlar evlerine gönderilecek.
ABD’de son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı. Texas eyaletinde alınan kararla, kimin tedavi edilmeden eve gönderileceğine karar verecek bir grup kuruldu. sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez'e göre; kurtulma şansı az olanlar hastane odasında ölmek yerine evde daha iyi bakılırmış... İşte detaylar...
ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor. Salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas'ta toplam vaka sayısı 370 bin 872'e toplam can kaybı 4 bin 632'ye yükseldi.
Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Texas eyaletinde, Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp, hangisinin ölümü beklemek üzere eve gönderilmesine karar verecek bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.
64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi. Vasquez "Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız." dedi.