ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek! Kurtulma şansı az olanlar..

ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor. Salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Texas'ta toplam vaka sayısı 370 bin 872'e toplam can kaybı 4 bin 632'ye yükseldi.