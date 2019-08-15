ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı

Daha önce 3 kez katıldığı Survivor yarışmasında 2 kez şampiyonluğu göğüsleyen Turabi Çamkıran, aylar önce Amerika'nın en zorlu yarışlarından “War of the Worlds” yarışmasında şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişti.