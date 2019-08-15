ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı

ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, daha önce ABD'de katıldığı yarışmada 750 bin dolar kazanan Survivor Turabi'yle ilgili bomba bir gelişmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı - Sayfa 1

Daha önce 3 kez katıldığı Survivor yarışmasında 2 kez şampiyonluğu göğüsleyen Turabi Çamkıran, aylar önce Amerika'nın en zorlu yarışlarından “War of the Worlds” yarışmasında şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişti.

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ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı - Sayfa 2

Büyük ödül olan 750 bin doları kazanan Turabi Çamkıran, yarışmayı kazandığı anda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren Turabi, Acun Ilıcalı'ya teşekkür etmişti.

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ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı - Sayfa 3

Tüm bu gelişmelerinden ardından Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinden Turabi'nin ‘The Challenge War Of The Worlds’un yenisine katılacağını duyurdu.

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ABD'de katıldığı yarışmada vurgun yapmıştı! Survivor Turabi bombayı patlattı - Sayfa 4

İşte Ali Eyüboğlu'nun Turabi'nin yarışma maceralarını köşesine taşıdığı o yazı: Turabi Çamkıran nam-ı diğer ‘Turbo Turabi’, yarışmaya doymadı gitti. Turabi, ‘Benimle Dans Eder misin?’le adını duyurduktan sonra ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’de yarıştı. Üç kez katıldığı ‘Survivor’ın birinde finalde Gökhan Keser’i, ‘Survivor All Star’da Merve Yıldırım’ı eleyip, şampiyon oldu.

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