ABD'de kar fırtınası: 5 kişi öldü, uçuşlar iptal, 1 milyon konutta elektrik kesintisi

“Tarihi” olarak nitelendirilen kar yağışı ve soğuk hava dalgası; Texas, New York, New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil çok sayıda eyalette etkili oluyor. Özellikle ülkenin kuzeydoğusunda kar fırtınası ulaşımı ve günlük yaşamı ciddi biçimde aksattı.