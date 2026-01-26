BIST 12.993
ABD'de kar fırtınası: 5 kişi öldü, uçuşlar iptal, 1 milyon konutta elektrik kesintisi

ABD'de etkisini artıran kar fırtınası nedeniyle iptal edilen seferlerin sayısı 13 bine yaklaşırken, elektrik kesintilerinden etkilenenlerin sayısı 953 bine çıktı.

ABD’yi donduran kar fırtınası: 5 kişi hayatını kaybetti, 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

ABD’nin orta ve kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar yaşamı durma noktasına getirdi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 920 bin kişi elektriksiz kaldı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

“Tarihi” olarak nitelendirilen kar yağışı ve soğuk hava dalgası; Texas, New York, New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil çok sayıda eyalette etkili oluyor. Özellikle ülkenin kuzeydoğusunda kar fırtınası ulaşımı ve günlük yaşamı ciddi biçimde aksattı.

