ABD'de Jaws filminde kullanılan dev köpekbalığı yenilendi

ABD’de gösterime girdiği an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film olarak bilinen Jaws’ta kullanılan ve "Bruce" adı verilen yarım tonluk dev köpekbalığı maketi, 45 yıl sonra restore edilerek yenilendi. Yarım ton ağırlığında ve 7,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı maketi, fiber cam kullanılarak yenilendi.