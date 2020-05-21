ABD'de iki baraj çöktü! Son 500 yılın en büyük su baskını
ABD’nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki baraj çöktü. Son 500 yılın en büyük su baskını nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer seçim kampanyalarında Michigan'da su baskınlarını önlemek için altyapı çalışmalarına hız verecekleri sözü vermişti.
ABD'nin Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Edenville ve Sanford barajlarının gece saatlerinde çökmesinin ardından yaptığı açıklamada, Midland County bölgesinde "acil durum" ilan etti.
Corona virüs salgını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan ve Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayları arasında ismi geçen Michigen Valisi Gretchen Whitmer, iki barajın aynı günde çökmesi sonrası son 500 yılın en büyük su baskınıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Bölge sakinlerine, "çöken barajdan etkilenen yerleri derhal tahliye etmeleri" çağrısında bulunan Whitmer, "Eyaletin diğer kesiminde yaşayan bir aile üyeniz ya da yakınınız varsa, şimdi oraya gidin. Yoksa, bölge genelinde açılan barınaklardan birine gidin" ifadesini kullandı.
Whitmer, "ilerleyen 12 ile 15 saatte Midland şehir merkezinin yaklaşık 9 fit (yaklaşık 2,7 metre) suyun altında kalabileceği" uyarısında bulundu.