ABD'de iki baraj çöktü! Son 500 yılın en büyük su baskını

Corona virüs salgını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan ve Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayları arasında ismi geçen Michigen Valisi Gretchen Whitmer, iki barajın aynı günde çökmesi sonrası son 500 yılın en büyük su baskınıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.