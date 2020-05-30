ABD'de George Floyd öfkesi dinmiyor yüzbinlerce insan sokaklarda! Polisler vuruldu, ölü ve yaralı var
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi genç George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray’a sıçradı, polisler vuruldu, ölü ve yaralı var...
ABD’nin Minnesota eyaletine 10 dakikalık George Floyd ait video kaydının sosyal medyada yayılmasıyla neredeyse iç savaş tetiklendi, şehirler yakılıp yıkıldı, corona virüs salgını tamamen unutuldu, tüm fay hatları yerinden oynadı. Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verildi, Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri gizli servis durdurdu. Oakland kentinde polislere silahlı saldırı düzenlendi.
47 yaşındaki Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle protesto dalgası patladı, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'ten tün ülkeye protosteolar yayıldı.
New York, California, Denver, Atlanta, Phoenix, Florida, Columbus, New Mexico, Houston, Louisville, Memphis, Chicago, Oakland, başkent Washington ve daha birçok şehirde da yüz binlerce insan sokağa döküldü.
Polisle çatışan kalabalıklar polis araçlarını yaktı, işyerlerinin camlarını kırdı ve bazı yerlerde yağma olayları görüldü.