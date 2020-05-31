ABD'de Floyd protestoları büyüyor! 16 eyalette 25 şehirde sokağa çıkma yasağı geldi
ABD'de siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesini protesto gösterileri hız kesmiyor. Ülkede en az 8 eyalette destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrılırken, 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi...
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti.
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Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.
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Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.
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Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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