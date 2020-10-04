ABD'de eski sevgili dehşeti! Annesinin kafasını kesip bakın ne yaptı
Amerika Kansas'ta 38 yaşındaki Rachael Hilyard, tartıştığı eski erkek arkadaşının annesi 63 yaşındaki Micki Davis'i bıçakla vahşi şekilde öldürdü
Racheal ve erkek arkadaşı arasında ilişki bitince erkek arkadaşının annesi dokuz yaşındaki torunu ile beraber oğluna ait eşyaları almak için Rachael'ın evine geldi. Yaşlı kadın, evde bulunan bir tabloyu almak isteyince aralarında kavga çıktı.
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Kavgadan dolayı dokuz yaşındaki çocuk korkup yardım için bahçeye koştu.
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Rachael, Davis'i bıçakla öldürdükten sonra kafasını kesip mutfak lavabosuna attı, cesedini ise araba garajına attı.
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Çocuğun haber verdiği komşuların polisi araması üzerine eve gelen polis Davis'in kafası kesilmiş cansız bedenini garajda buldu.
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