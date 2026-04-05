ABD'de dikkat çeken karar! Kara Kuvvetleri'nin başına bakın kim geçti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kara Kuvvetleri Komutanı R. George’u savaşın ortasında görevden aldı yerine Irak ve Afganistan’da katliamlara katılmış arkadaşını getirdi.

ABD’de Donald Trump, geçtiğimiz gün ordudan bir gecede 4 generali görevden aldığını duyurdu. Görevden alınanlardan biri de Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George oldu. Eski başkan Joe Biden döneminde atanan George, dövmeli bakan olarak bilinen Hegseth tarafından zorla emekli edildi. George’un, İran’a olası bir kara harekatı planına karşı çıktığı biliniyor.

İşkenceci komutan

George’un yerine vekaleten devam edecek olan Korgeneral Christopher LaNeve ise Hegseth’in, “nesil lideri” ifadesini kullandığı ve yakın dostu olarak biliniyor. Irak ve Afganistan’da görev yapan LaNeve’nin, Bağdat ve Kabil’deki işkence hapishanelerinde adı geçiyor. Hegseth’in özel danışmanı da olan LaNeve’nin, Trump yönetimine tam sadakat göstermesi bekleniyor.

Hegseth: Kanınızda Trump'a karşı düşmanlık var

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilere ateş püskürmeye devam etti. İran’da düşürülen ABD uçakları hakkındaki soruya Hegseth, “Sizin DNA’nızda, genlerinizde, kanınızda Trump’a karşı düşmanlık var! Trump’ın başarısız olmasını o kadar istiyorsunuz ki, pilotların 36 saatlik uçuşu ve katlandığı zorlukları hiçe sayıyorsunuz!” diye cevap verdi.

Randy George'un veda mesajı

Randy George, veda mesajında, ordunun "cesur ve karakter sahibi liderleri" hak ettiği değerlendirmesinde bulundu.

The Hill gazetesi ve CBS News kanalı, sosyal medyada dolaşıma giren George'un emekliye ayrılmasının ardından ordu personeline teşekkürlerini ilettiği veda e-postasını yayımladı. Mesajında, ordunun görev odaklı çalışmayı sürdüreceğine ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bürokratik engelleri aşacağına inandığını kaydeden George, "Zorlu eğitimi ve cesur, karakter sahibi liderleri hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllığına atanıyor. Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te getirilmişti. George'un normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.