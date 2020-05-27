DÜNYA

ABD’de dehşet anları! Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.

ABD’de dehşet veren bir olay yaşandı. Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişinin ensesine dizi ile bastıran polis, şahsı nefessiz bıraktı.

Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi.

Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı. Minneapolis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı.

Şüpheli hastaneye kaldırıldığı sırada öldü

Öte yandan yaşanan dehşet kameralara da yansıdı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor.

İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesinde tıbbi merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. 

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

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