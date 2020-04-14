ABD’de bir şirket daha koronavirüs aşısında insan testlerine başladı

ABD'de Bill ve Melinda Gates Vaktı tarafından desteklenen 'Inovio Pharmaceuticals'ın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan 'Moderna'nınkinin aksine, kas içi yerine yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.