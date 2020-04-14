ABD’de bir şirket daha koronavirüs aşısında insan testlerine başladı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 2 milyona dayandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini aşarken, bilim insanları aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bill Gates tarafından desteklenen 'Inovio Pharmaceuticals'in koronavirüse karşı hazırladığı aşının insan testlerine başlandı. Aşının diğerlerinden farklı olarak kas yerine deri altına enjekte edildiği belirtildi.
ABD'de Bill ve Melinda Gates Vaktı tarafından desteklenen 'Inovio Pharmaceuticals'ın geliştirdiği ikinci koronavirüs aşısının insan testleri başladı. Enjeksiyonlar, ABD’nin aşı için insan testlerine ilk başlayan 'Moderna'nınkinin aksine, kas içi yerine yerine deri altına uygulanıyor. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte ediliyor.
Missouri eyaletindeki Kansas City'de testlere katılan 40 gönüllüden biri, potansiyel aşının cilt testi gibi hissettirdiğini söyledi.
Şirketin farmasötik araştırmalar merkezinden Dr. John Ervin, 'Associated Press'e yaptığı açıklamada, “Bu şimdiye kadar yaptığımız en önemli çalışma. İnsanlar testlere katılmak için kapılarda kuyruk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Çalışma süresince her gönüllüye, Kansas City araştırma laboratuvarında ve Pennsylvania Üniversitesinde dört hafta arayla iki doz deneysel aşı (kod adı INO-4800) verilecek.
'Inovio Pharmaceuticals'ın Çin’de benzer bir çalışmaya başlamak için ülkedeki araştırmacılar da iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sonuçları başarı olursa dünya çapındaki laboratuvarlarda binlerce potansiyel aşı üretilmesi bekleniyor.