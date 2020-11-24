ABD'de bir ilk olacak! Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı'na getireceği isim Deb Haaland
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın, sırasıyla açıkladığı kabine üyelerinde İçişleri Bakanlığı görevine Deb Haaland’ı getirmesi bekleniyor. Eğer Haaland, ülke bakanlığına atanırsa bir ilk de gerçekleşecek.
ABD’de Başkan seçilen Joe Biden danışmanlarını ve Kabine üyelerini sırasıyla açıklamaya devam ederken ortaya çıkan bir isim, Biden yönetimine tarihi bir ilki gerçekleştirme fırsatı veriyor. O fırsatı veren isim Deb Haaland... Bu duruma yönelik açıklama yapan Haaland, 'Bakan olmam çok şey ifade edecek' dedi.
NY Times’ın ABD’nin önemli siyasi yayın organlarından biri olan Politico’ya dayandırdığı haberinde, Demokrat Parti’nin düzinelerce üyesinin seçilmiş Başkan Joe Biden’a New Mexico Temsilcisi Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak atamasını onaylayan mektuplar gönderdiğini söyledi.
ABD'de bir ilk: Kızılderili kökenli olan Deb Haaland, halihazırda Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi'nin başkan yardımcısı olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olursa bu göreve gelen ilk Kızılderili Bakan olacak.
2018’de Haaland ve Temsilci Sharice Davids, Kongre'ye seçilen ilk iki Kızılderili kadın olmuşlardı.