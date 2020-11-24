ABD'de bir ilk olacak! Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı'na getireceği isim Deb Haaland

ABD’de Başkan seçilen Joe Biden danışmanlarını ve Kabine üyelerini sırasıyla açıklamaya devam ederken ortaya çıkan bir isim, Biden yönetimine tarihi bir ilki gerçekleştirme fırsatı veriyor. O fırsatı veren isim Deb Haaland... Bu duruma yönelik açıklama yapan Haaland, 'Bakan olmam çok şey ifade edecek' dedi.