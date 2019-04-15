ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü

ABD'nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki bir adam, beslediği tepeli devekuşu tarafından öldürüldü.

ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü - Sayfa 1

BBC'ye bilgi veren Alachua Şerif Ofisi, Cuma günü Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi. Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü - Sayfa 2

Yerel basına göre Hajos, egzotik hayvanlara ilgisiyle biliniyor ve bahçesinde aralarında lamaların da olduğu farklı türlerde hayvanlar besliyordu. Hajos'u öldüren de anavatanı Yeni Gine olan tepeli devekuşu oldu.

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ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü - Sayfa 3

Gainesville Sun gazetesine konuşan polis yetkilisi Jeff Taylor, Hajos'un kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ettiklerini söylüyor.

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ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü - Sayfa 4

En ölümcül kuşlar

Tepeli devekuşları 45 kilonun üzerine çıkabilen ağırlıklarıyla dünyanın en ölümcül kuşlarından biri olarak biliniyor.

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