ABD'de akılalmaz olay! Koronavirüs testi sırasında kafatası duvarı delindi
ABD'de bir kadının Covid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi.
ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Kadına sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi.
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Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayımlandı.
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Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.
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Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.
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