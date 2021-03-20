ABD'de akademisyenliği bırakıp Burdur'da bu işi yapmaya başladı: Ailem tedirgin oldu
ABD’de akademisyenlik yaparken görevini bırakıp memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine yerleşen Dr. Aynur Ece Onur, hayalindeki işi gerçekleştirdi.
Türkiye'de asker bir babayla ev kadını bir annenin 2 çocuğundan büyüğü olan Dr. Aynur Ece Onur, eğitimini ve akademik hayatını sürdürmek için ABD’ye gitti. Uzun süre ABD'de kalan Dr. Aynur Ece Onur, askeri ve medikal antropoloji alanlarında uzmanlaştığı Indiana Üniversitesi'nde doktora yapıp, ders vermeye başladı.
Kürsüden verdiği derslerle birçok Amerikalıyı eğiten Dr. Aynur Ece Onur, hayatı ve eğitiminde önemli yeri olan dedesini 2011 yılında kaybetti, ancak cenazesi için o dönem Türkiye'ye gelemedi.
Dr. Aynur Ece Onur, dedesinin kendi ülkesi ve insanına hizmet etme gayesini yerine getirmek amacıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı.
ABD'deki tüm akademik kariyerini bırakan Dr. Aynur Ece Onur, 2017 yılında İstanbul'a geldi. Bir süre burada kalan Dr. Onur, 2020 yılı temmuz ayında ise dedesinin arazilerinin bulunduğu memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine yerleşti.