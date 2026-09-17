ABD'de 6.5 büyüklüğünde deprem

ABD, şiddetli bir depremle sarsıldı.

Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Alaska eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi.

DERİNLİK

Depremin merkez üssünün, Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu açıklandı.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

CAN KAYBI AÇIKLANMADI

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı ise bildirilmedi.