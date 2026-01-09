ABD’de 5 eyaletten Trump yönetimine dava

ABD’de beş eyaletin başsavcıları, çocuklar ve düşük gelirli ailelere yönelik sosyal güvenlik fonlarının dondurulması gerekçesiyle Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, fonların dondurulmasının anayasal yetki sınırlarını aştığı savunuldu ve mahkemeden fonların serbest bırakılması talep edildi.

ABC News’ün haberine göre Demokrat yönetimdeki Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerinin başsavcıları, Trump yönetiminin çocuk ve ailelere yönelik bazı federal sosyal fonları dondurmasına karşı ortak dava açtı.

Dava, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde görülecek. Başsavcılar, fonların askıya alınmasının eyaletlerin sosyal destek programlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

“ANAYASAYA AYKIRI YETKİ SUİSTİMALİ” İDDİASI

Mahkemeye sunulan dilekçede, Trump yönetiminin fon dondurma kararının hukuki dayanağı olmadığı savunuldu. Başsavcılar, bu uygulamayı, “anayasaya aykırı yetki suistimali” olarak nitelendirdi.

Dava kapsamında mahkemeden, Trump yönetiminin fon dondurma işlemini durdurmasına ve askıya alınan kaynakların serbest bırakılmasına yönelik açık bir talimat verilmesi istendi.

“EN SAVUNMASIZ AİLELER BEDEL ÖDÜYOR”

New York Başsavcısı Letitia James, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada fon dondurma kararının doğrudan toplumun kırılgan kesimlerini etkilediğini belirtti. James, şu ifadeleri kullandı:

“En savunmasız aileler, bu (Trump) yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor.”

KALİFORNİYA: FONLARIN YARISI EYALET PROGRAMLARINA GİDİYOR

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta da dava kapsamında yaptığı değerlendirmede, dondurulan fonların eyalet açısından önemine dikkat çekti. Bonta, Trump yönetimi tarafından askıya alınan sosyal fonların yaklaşık yarısının Kaliforniya’daki programları desteklemek için kullanıldığını kaydetti.