ABD yerine Van'ı tercih etti profesörün çalışması yerli otomobilde kullanılması gündemde

ABD'den 2011'de döndü çalışmalarına başladı

Zahmakıran, alanında tüm dünyada en güncel konulardan birisi olan hidrojenin yakıt olarak kullanılması için araştırmalarına 2011 yılında ABD'den döndükten sonra başladı. Tüm dünya için son derece önemli sonuç elde edilen araştırma için Zahmakıran başkanlığında 20 kişilik ekip çalışmalara başladı.