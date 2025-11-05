BIST 10.929
ABD, Venezuela'ya saldırı için seçenekleri ve riskleri değerlendiriyor!

ABD basını, Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askerler de dahil olmak üzere olası bir harekat için seçenek ve riskleri değerlendirdiğini yazdı.

ABD basınından New York Times (NYT), Başkan Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya karşı olası harekatı değerlendirdiğini yazdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın "Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlığa sonuçlanacak" bir operasyonu onaylamakta "isteksiz" olduğunu ifade edildi.

VENEZUELA'YA KARŞI SEÇENEKLER MASADA

Ancak Trump'ın danışmanlarının, Maduro'yu koruyan askeri birliklere yönelik saldırılar, uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlar ve petrol sahalarının kontrol altına alınması gibi çeşitli seçenekleri gündeme getirdiği bildirildi.

''YASAL DAYANAK ARANIYOR''

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

