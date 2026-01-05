ABD-Venezuela gerilimi altın fiyatlarını uçurdu mu? İslam Memiş bakın ne dedi, gram ve çeyrek son fiyatlar

Cuma gününü 5 bin 990 liradan tamamlayan ve güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın da 10 bin lirayı aştı. Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor.