ABD-Venezuela gerilimi altın fiyatlarını uçurdu mu? İslam Memiş bakın ne dedi, gram ve çeyrek son fiyatlar
2025 yılının en çok kazandıranları arasında yer alan altın fiyatlarında 2026 yılının ilk haftasında da hareketlilik sürüyor. ABD-Venezuela olayı ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının altın fiyatlarını etkilediği ve rakamları yükselttiği öne sürülmüştü. Altın fiyatları ne durumda 5 Ocak 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Cuma gününü 5 bin 990 liradan tamamlayan ve güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın da 10 bin lirayı aştı. Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı yeni işlem gününde 4 bin 420 dolarda işlem görüyor.ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Başkan Donald Trump'ın farklı ülkelere de gözdağı vermesi küresel çapta jeopolitik endişeleri artırdı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de uluslararası piyasalarda ons altında yükseliş yaşandığını yurt içi piyasalarda gram altının yükselmediğini belirtti.
Memiş "Ons altın uluslararası piyasalarda %+2 yükselirken (4.418 $) İçerde 6.328 lira Yani, yurt içi piyasalarda gram altın yükselmedi. Talep yok işçilik az makas aralığı kapanıyor TL talebi var. Yani, Venezuela konusu gram altında yükselişe neden olmadı." dedi.