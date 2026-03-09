BIST 12.571
DOLAR 44,09
EURO 51,02
ALTIN 7.241,27
HABER /  DÜNYA

ABD ve İsrail'in saldırıları! İtalya Başbakanı Meloni ne onayladı ne kınadı!

ABD ve İsrail'in saldırıları! İtalya Başbakanı Meloni ne onayladı ne kınadı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ya da onaylamak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydetti.

Abone ol

Meloni, Orta Doğu'daki krize ilişkin dün gece Mediaset kanalına röportaj verdi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları karşısında "sessiz" kaldığına ilişkin eleştirilere yönelik soruyu Meloni, "Tam olarak sessiz bir insan olmadığım için, (saldırıları) ne onaylıyorum ne de kınıyorum. Çünkü kategorik bir tutum almak için gerekli unsurlara nesnel olarak sahip değilim, Avrupa'da da neredeyse hiç kimse bu bilgilere sahip değil. Zaten İspanya Başbakanı dışında kimse bu girişimi kınamadı, aynı şekilde kimse de çatışmaya katılmıyor." diye yanıtladı.

ABD ve İsrail'in, saldırılarının, İran nükleer meselesinde anlaşmaya varılamamasının bir sonucu olduğunu ifade ettiğini aktaran Meloni, İtalya'nın çatışmaya girme ve taraf olma gibi bir niyetinin bulunmadığını da yineledi.

Giorgia Meloni, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, 5 Mart'ta "ABD ve İsrail'in, uluslararası hukukun dışında hareket ettiği" şeklindeki görüşlerinin sorulması üzerine, bu görüşe katıldığını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının nesnel olarak çöktüğü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunan Meloni, şöyle devam etti:

"Bence bu olayla birlikte çökmedi, birçok emsal var, ancak durum kesinlikle büyük bir kaos. Uluslararası hukuk krizi, özellikle Ukrayna'nın işgaliyle birlikte, yapısal bir hal aldı, çünkü uluslararası hukuku kim uygulayacak? Teoride Birleşmiş Milletler (BM), ancak 4 yıl önce komşusunu ilhak etme girişiminde bulunan bir BM Güvenlik Konseyi üyesi gibi bir anormalliğimiz var."

Meloni, Orta Doğu'daki krizin benzin ve gıda ürünlerinde haksız fiyat artışlarına yol açıp açmadığını denetlemek için kullanılan bir izleme mekanizması kurduklarını da söyledi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, dün Corriere della Sera gazetesine verdiği kısa demeçte, Meloni'nin "her zaman yardım etmeye çalıştığını" vurgulayarak, "Mükemmel bir lider ve benim arkadaşım." ifadesini kullanmıştı. Başbakan Meloni'nin, 11 Mart Çarşamba günü, parlamentoya Orta Doğu'daki krize dair bilgi vermesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Mobil'den tüm bankalardaki kartlara ulaşılabiliyor
Ziraat Mobil'den tüm bankalardaki kartlara ulaşılabiliyor
Schneider Electric'te üst düzey atama
Schneider Electric'te üst düzey atama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Daha fazla can kaybı olacak
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Daha fazla can kaybı olacak
Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi
Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi
OYAK Maden Metalürji'nin "Cevher Sensin Part-Time Uzun Dönem Staj Programı" başladı
OYAK Maden Metalürji'nin "Cevher Sensin Part-Time Uzun Dönem Staj Programı" başladı
İBB davasının savunma sıralamasına bakın! İmamoğlu ve Murat Ongun...
İBB davasının savunma sıralamasına bakın! İmamoğlu ve Murat Ongun...
Çin'den Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesine ilk yorum! 17 yaşındaki görüntüleri şaşırttı
Çin'den Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesine ilk yorum! 17 yaşındaki görüntüleri şaşırttı
İran savaşının Türkiye'ye faturası fena olacak! Mahfi Eğilmez'den ürküten tablo
İran savaşının Türkiye'ye faturası fena olacak! Mahfi Eğilmez'den ürküten tablo
Elon Musk yöneticilerini Ankara'ya gönderdi! Yıllar önce de başvurmuştu
Elon Musk yöneticilerini Ankara'ya gönderdi! Yıllar önce de başvurmuştu
7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi
7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame kabul edildi
İBB davasında kriz çıktı İmamoğlu ile hakimin olay diyaloğu - Son dakika haberi
İBB davasında kriz çıktı İmamoğlu ile hakimin olay diyaloğu - Son dakika haberi
Dul ve yetim maaşları için zam geldi! Hepsi tek tek hesaplandı
Dul ve yetim maaşları için zam geldi! Hepsi tek tek hesaplandı