ABD ve İsrail İran'ı vurdu altın fiyatı rekor kırdı! ABD'li dev bankadan ve İslam Memiş'ten bomba açıklama
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından piyasa alt üst oldu. 7 bin 500 lira civarında bulunan gram altın bir anda fırladı ve 8 bin lira seviyelerine kadar yükseldi. ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan, 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu. "Her ay farklı bir hikaye göreceğiz" ifadelerini kullanan Memiş, kritik rakamları açıkladı.
Yaşanan gerilim öncesi kapalı çarşıda fiziki gram altının fiyatı 7 bin 498 lira civarındaydı. Saldırıların ardından kapalı çarşıda gram altın en son 8 bin sınırını aşarak 8 bin 17 lira seviyelerine yükseldi. Ons altın ise 26 Şubat'ta 5 bin 163 dolar seviyelerinden işlem görürken saldırılarla 5 bin 227 dolara yükseldi.
2026 SONU TAHMİNİ
JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu.
Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde fiyatların sert yükselebileceğine işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar çıkabilir, küresel büyüme yaklaşık yüzde 1,5 baskı altında kalabilir, altın fiyatları 6 bin 500 doların üzerine yükselebilir ve ABD enflasyonu yeniden yüzde 4,5 seviyesine yaklaşabilir." ifadelerini kullandı.
BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI
Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.