ABD ve İsrail İran'ı vurdu altın fiyatı rekor kırdı! ABD'li dev bankadan ve İslam Memiş'ten bomba açıklama

Yaşanan gerilim öncesi kapalı çarşıda fiziki gram altının fiyatı 7 bin 498 lira civarındaydı. Saldırıların ardından kapalı çarşıda gram altın en son 8 bin sınırını aşarak 8 bin 17 lira seviyelerine yükseldi. Ons altın ise 26 Şubat'ta 5 bin 163 dolar seviyelerinden işlem görürken saldırılarla 5 bin 227 dolara yükseldi.