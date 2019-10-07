ABD 'Türkiye operasyon yapacak' dedi PKK/YPG panikledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıkladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

ÖRGÜTTEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından ardından Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'den son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, ABD'nin kendilerine verdiği sözü tutmadığı, Türkiye'nin operasyonuna karşı koyacakları ve ABD birliklerinin sınırdan çekildiği duyuruldu.