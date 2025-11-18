ABD Temsilciler Meclisi'nden Jeffrey Epstein dosyaları için karar!

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığı’nı ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı için 427 "evet" oyu kullanılırken, sadece bir Meclis üyesi "hayır" oyu verdi. Bu sonuçla Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'deki ilk adım atılmış oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'deki bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu tasarının yasalaşması için sıradaki durağı ABD Senatosu olacak. Senato'da da kabul edilmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.

Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.