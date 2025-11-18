BIST 10.729
DOLAR 42,34
EURO 49,08
ALTIN 5.537,50
HABER /  DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisi'nden Jeffrey Epstein dosyaları için karar!

ABD Temsilciler Meclisi'nden Jeffrey Epstein dosyaları için karar!

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığı’nı ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti.

Abone ol

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı için 427 "evet" oyu kullanılırken, sadece bir Meclis üyesi "hayır" oyu verdi. Bu sonuçla Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik Kongre'deki ilk adım atılmış oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'deki bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu tasarının yasalaşması için sıradaki durağı ABD Senatosu olacak. Senato'da da kabul edilmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak.

Söz konusu tasarı, ABD Adalet Bakanlığı uhdesindeki tüm Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milletvekilleri İmralı'ya gidecek mi? Komisyonda oylama yapılacak
Milletvekilleri İmralı'ya gidecek mi? Komisyonda oylama yapılacak
İBB Meclisinde İETT ihaleleri gündem oldu
İBB Meclisinde İETT ihaleleri gündem oldu
DMM, "LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasını yalanladı
DMM, "LNG anlaşması nedeniyle Rus gazı alımının sona ereceği" iddiasını yalanladı
A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı
A Milli Takımımız deplasmanda İspanya'yla 2-2 berabere kaldı
Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”
Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”
Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap
Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
AK Parti Sezai Karakoç'u andı
AK Parti Sezai Karakoç'u andı