BIST 12.793
DOLAR 44,08
EURO 50,88
ALTIN 7.216,27
HABER /  DÜNYA

ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi

ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

Abone ol

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakem kararlarına isyan etti
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakem kararlarına isyan etti
İran'ın yeni dini lideri resmen açıklandı Mücteba Hamaney kimdir?
İran'ın yeni dini lideri resmen açıklandı Mücteba Hamaney kimdir?
AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor
AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor
Trump'tan yeni tehdit: Bizden onay almalı yoksa fazla dayanamaz
Trump'tan yeni tehdit: Bizden onay almalı yoksa fazla dayanamaz
Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Hakem hataları Süper Lig’i karıştırdı! Kulüpler isyan bayrağını çekti
Hakem hataları Süper Lig’i karıştırdı! Kulüpler isyan bayrağını çekti
İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı
İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi
Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi