BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51
HABER /  DÜNYA

ABD, Sudan'daki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı

ABD, Sudan'daki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı

ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, ülkesinin, Sudan'da Birleşmiş Milletlere (BM) ait barış gücü tesisinin hedef alındığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Abone ol

Boulos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli kentindeki BM barış gücü tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı, barış ve güvenliği sağlamaya yönelik uluslararası çabalara saygısızlık olarak nitelendiren Boulos, "ABD, Sudan'ın Kadugli kentindeki BM üssüne düzenlenen ve 6 Bangladeşli barış gücü askerinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı insansız hava aracı saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Boulos, taraflara çatışmaları koşulsuz sonlandırmaları ve insani yardımlara erişilmesine izin vermeleri çağrısı yaptı.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) tesisi İHA ile hedef almakla suçlamış, HDK ise "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv ihracatı 11 ayda 37 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı 11 ayda 37 milyar dolar oldu
İstanbul Valiliği duyurdu! Cami çevrelerinde milli piyango bileti ve şans oyunu satışı yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu! Cami çevrelerinde milli piyango bileti ve şans oyunu satışı yasaklandı
Dişçi çiftin kan donduran istismarı! Kocası tecavüz etti, karısı öptü
Dişçi çiftin kan donduran istismarı! Kocası tecavüz etti, karısı öptü
CHP'nin Kağıthane mitingi iptal edildi
CHP'nin Kağıthane mitingi iptal edildi
Parkta çıkan kavga korkunç bitti! 16 yaşındaki öğrenci...
Parkta çıkan kavga korkunç bitti! 16 yaşındaki öğrenci...
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var
Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu
Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu
Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi
Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı