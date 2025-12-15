ABD, Sudan'daki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıyı kınadı

ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, ülkesinin, Sudan'da Birleşmiş Milletlere (BM) ait barış gücü tesisinin hedef alındığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Boulos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli kentindeki BM barış gücü tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı, barış ve güvenliği sağlamaya yönelik uluslararası çabalara saygısızlık olarak nitelendiren Boulos, "ABD, Sudan'ın Kadugli kentindeki BM üssüne düzenlenen ve 6 Bangladeşli barış gücü askerinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı insansız hava aracı saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Boulos, taraflara çatışmaları koşulsuz sonlandırmaları ve insani yardımlara erişilmesine izin vermeleri çağrısı yaptı.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, Kadugli'deki BM barış gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) tesisi İHA ile hedef almakla suçlamış, HDK ise "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.