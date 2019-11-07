ABD sosyete kasabı Nusret Gökçe’ye 1.5 milyon TL ceza kesti ve kapısına astı

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Nusret Gökçe'nin ünü bilindiği üzere Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şubeler açan ünlü işetmecinin başı dertte.