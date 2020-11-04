ABD seçimleri son durum! Trump 16, Biden 12 eyaleti garantiledi

Dünyanın gözü ABD'deki seçimde... Trump ve Biden arasında büyük çekişme yaşanırken sürpriz sonuçlar da peş peşe geliyor.

Abone ol

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Amerikalılar, ülkeyi 2024'e kadar kimin yöneteceğine karar verecek. Ülkede oy kullanma işlemi devam ederken Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden çalışmalarına devam ediyor. Seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı. AP'nin tahminlerine göre Trump 16 eyalette kazanırken, Biden 12 eyaleti aldı. Demokrat aday Biden 209 delegeye sahip, ABD Başkanı Trump'ın ise 125 delegesi bulunuyor. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı. İşte yaşananlar:

07.30: Bıden oylarda öne geçti

Demokratların ağırlıkta olduğu Batı yakası eyaletleri Washington, Oregon ve California'da oy verme işlemi sona erdi. Buradaki sandıkların açılmasıyla Joe Biden'ın oylarında artış gözlemlendi.

Sayılan toplam oy sayısı 105 milyonu geçerken Biden oyların yüzde 49.8'ini, Trump yüzde 48.7'sini aldı.

07.00: Trump 16 eyaleti garantiledi

Her geçen dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı eyaletlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Trump'ın garantilediği eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sayılan oy sayısı 85 milyona yaklaştı. Başkan Trump oyların yüzde 50.7'sini alırken, Biden 47.7'sini aldı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti.

06.30: Harita kırmızıya dönüyor

ABD Başkanı Trump, geride başladığı Florida, Ohio, Texas ve Kansas'ta öne geçti. Trump'ın bu eyaletlerde oy sayısını artırmasıyla şimdiye kadar sayılan oylarda ABD eyaletlerinde Cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızının ağırlığı arttı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray yakınında toplanan Başkan Donald Trump karşıtı yüzlerce kişi seçim sonuçlarını bekliyor. Bölgeye Trump destekçilerinin de gelmesiyle gergin anlar yaşandı.

06.00: Trump 14, Bıden 10 eyaleti aldı

Associated Press'in tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, 14 eyalette seçimi önde tamamlayacağı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 10 eyalette seçimi kazanmış gözüküyor.

AP'nin öngörüsüne göre Biden 131 delege çıkartırken, Trump'ın 92 delegesi bulunuyor.

Sayılan oyların 62 milyona yükselmesiyle birlikte Texas ve Kansas'ta Cumhuriyetçiler sandıkta öne geçti.

05.30: 50 milyona yakın oy sayıldı

ABD seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandı. Şimdiye kadar sayılan oylar 50 milyona yaklaştı. ABD Başkanı Trump oyların yüzde 50'sinden biraz fazlasını aldı. Hem CNN, hem Fox tahminlerine göre şu anda Biden'ın daha fazla delegesi bulunuyor.

05.00 Cumhuriyetçi eyaletlerde Biden sürprizi

ABD'nin Cumhuriyetçi kalesi Texas'ta sandıkların yüzde 64'ü açıldı. Şimdiye kadar sayılan oylara göre Joe Biden oyların yüzde 51'ini aldı. Donald Trump ise yüzde 47.7'de kaldı.

Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor.

Ayrıca, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island ve Tennessee eyaletlerinde oy verme işlemi sonlandırıldı.

04.30: Ohıo'da Bıden önde

ABD'de başkanların galip geldiği eyaletlerden Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oyların yüzde 56'sını aldı. Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor.

04.00 Florida bıçak sırtı

ABD'nin başkan belirleyen eyaletlerinden Florida'da sandıkların yüzde 80'i açıldı. Haritanın rengi her güncellemede bir mavi bir kırmızı oluyor.

03.30: Trump üç eyalette önde

Hem Fox hem AP tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi.

Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı.

03.00: İlk sonuçlar geliyor

ABD'nin doğu kıyısındaki sandıkların çoğunluğu yerel saatle 19.00 (TSİ: 03.00) kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia ve Kentucky'de seçimi kazanması öngörülüyor.

Demokrat aday Biden'ın Vermont'ta seçimi kazanması bekleniyor. Georgia, Indiana, Kentucky, Güney Carolina, Vermont ve Virginia'da oy verme işlemi sona erdi.

02.27: Sandıklar kapanmaya başladı

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor.

02.16: Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Ülke genelinde durumumuz oldukça iyi gözüküyor. Teşekkürler" dedi.

02.08 Florıda çıkış anketleri

Florida'dan gelen çıkış anketlerine göre ABD Başkanı Trump önde. Florida, "salıncak eyalet" olarak ifade edilen seçim sonucunu değiştirebilecek bölgeler arasında yer alıyor. Çıkış anketi, oyunu kullanan vatandaşlara tercihlerinin sorulmasıyla elde edilen sonuçlardan oluşuyor.

Biden'ın kampanya ekibinin Florida'da daha fazla Demokrat partilinin oy kullanması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

01.45: Bıden'dan açıklama

Demokratların adayı Joe Biden seçim gününü yollarda geçiriyor. Biden, "Halen çok şey yaşanıyor" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkan adayı, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

Trump'a yakın kaynaklar ABD Başkanı'nın seçimleri 'kazansa da kazanmasa da' bir konuşma gerçekleştireceğini belirtti.

01.04: Ivanka Trump: size ihtiyacımız var

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, “Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

23.56: Trump: kazanmak kolay, kaybetmek değil

ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti. Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

23.48: Pelosı'den çoğunluk açıklaması

ABD, kongrenin bir parçası olan Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu elinde tutmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

23.21: FBI soruşturma başlattı

ABD'deki seçimde vatandaşlara seçim gününde evde kalmalarına dair otomatik servisten telefon edildiği belirtiliyor. FBI söz konusu telefonlar için soruşturma başlattığını açıkladı.



ABD'de halk Başkanlık seçimleri için sandık başına giderken, gece yarısı oy verme geleneği kapsamında Dixville Notch kasabası sandıktaki ilk zaferi açıkladı.

Toplamda beş seçmenin bulunduğu kasabada oyların tamamı Biden'a gitti.

Coronavirüs nedeniyle bu yıl erken oy verme işlemi ve posta yoluyla oy gibi seçenekler de büyük önem kazandı. Şimdiye dek 98 milyon seçmenin bu şekilde oyunu kullandığı belirtiliyor.

Oldukça tartışmalı geçmesi beklenen ve sonuçların Yüksek Mahkeme’ye taşınması ihtimali de sıkça dillendirilen seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti.

New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası, yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu.