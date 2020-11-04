ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?

AMERİKA'daki başkanlık seçimlerinde son durum ne kim kazanıyor sorusu dünya gündeminin ilk sırasında. Donald Trump ve Joe Biden arasında büyük çekişme yaşanırken sürpriz sonuçlar da peş peşe geliyor.

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Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Amerikalılar, ülkeyi 2024'e kadar kimin yöneteceğine karar veriyor. ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlar anket şirketlerini ters köşeye yatırdı. Biden'ın seçimi rahat kazanacağı ve 7 puan önde olacağı söyleniyordu. Ancak tablo hiç de öyle olmadı. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 238 delege, ABD Başkanı Donald Trump ise 213 delege kazandı.

ABD seçiminde son durum

ABD'de seçimler beş kritik eyalette düğümlenmiş durumda. Yarışın başa baş gidiyor olması kazananın tahmin edilmesini de zorlaştırıyor. İşlerin bu noktaya gelmesinin nedenleri Biden'ın anketlerdeki beklentilerin aksine oy patlaması yapmaması, zaferini erken ilan etmesini sağlayacak kritik eyaletleri kazanamaması, Trump'ın beklenenden daha iyi performans göstermesi ve sonucu belirleyecek olan birkaç eyalette de oy sayım işleminin devam etmesi olarak sıralanıyor.

Donald Trump beklenenden daha iyi bir performans gösterirken, Biden oy sayım işlemini hızlı bir şekilde tamamlayan kritik eyaletlerde seçimi kazanmayı başaramadı ve bu da belirsizliğin uzamasına yol açıyor. Şu ana kadar gelen sonuçlara göre ortaya çıkan tablo şöyle:

*Biden ve Trump, kazanacakları tahmin edilen eyaletleri rahat bir şekilde kazandı

*Birkaç kritik eyalette yarış başa baş gidiyor

*Bu eyaletlerden bazılarında postayla kullanılan oyların sayımına dahi başlanmadı ve bu oylar sonuç üzerinde önemli etki yaratabilir.

Sonuçlar neyi işaret ediyor?

*ABD'deki seçim sistemine göre, ülke genelinde en çok oyu alan değil, Seçici Kurul'da en fazla delegeyi kazanan aday başkan seçiliyor. Seçici Kurul'daki delege sayısı da kabaca eyaletlerin nüfusuna göre belirleniyor. Bu nedenle de eyaletlerdeki sonuçlar seçimin akıbeti açısından kritik rol oynuyor.



*Eyaletlerin büyük bir bölümü partilerden birinin kalesi olarak biliniyor. Bazı eyaletler ise seçimlere göre farklı adaylara oy verebiliyor. Bu nedenle de yarış bu eyaletlerde yoğunlaşıyor.

Bu eyaletler hangileri?

Florida: Kafa kafaya giden yarışı Trump'ın kazandığı tahmin ediliyor.

Arizona: 1996'dan bu yana Demokrat bir adaya destek vermeyen bu eyalette ibre Biden'ı gösteriyor.

Pennsylvania: Oy sayımına ara verildi. Eyaletin en büyük kendi Philadelphia'da güncel verilerin TSİ 17.00'de açıklanacağı belirtildi

Wisconsin: Postayla kullanılan oyların sayımına henüz başlanmadı

Kuzey Carolina ve Georgia: Oy sayımı sürüyor ve Trump önde olmasına karşın ibrenin Biden'a dönme ihtimali saf dışı bırakılmıyor.

BUNDAN SONRA NE OLUR? *Sonucun netleşmesi günler alabilir: En olası senaryo bu. Zira üç kritik eyalet olan Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'da postayla kullanılan oyların sayımına henüz başlanmadı. İş yargıya taşınabilir: Trump daha önce sonuçların çok yakın olması halinde avukatlarını devreye sokabileceğini söylemişti. Bu durum süreç haftalarca uzayabilir. İç huzursuzluğun artma olasılığı: Belirsizliğin artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak birçok gözlemci, şu andaki durumun sokak çatışmaları ya da protestoları gibi huzursuzluğun ve gerilimin çok arttığı bir dönemin başlangıcı olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtiyor.

Başkan adaylarının açıklamaları

Donald Trump : *Bu gece aldığımız oylar muazzam. Biz bu gece kazandık. Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkla kazanıyoruz. First Lady'ye, aileme, Mike Pence'e teşekkür etmek istiyorum.Tam da büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. Bir anda bütün sonuçlar durduruldu. Kelimenin tam anlamıyla hazırdık. Böylesine bir başarı. Florida'da kazanmamızı beklemiyorlardı, büyük bir farkla kazandık. Ohio'yu da kazandık. Texas'ı da kazandık. Şu anda bunları katmıyorlar. Georgia'yı da kazandık. 117 bin oy öndeyiz. Benzer bir şekilde Kuzey Carolina'da da öndeyiz. 4 yıl daha Başkan Trump'ı görmek için oy kullandınız. Zafer yolundayız. ABD'yi yeniden bir daha muazzam yapacağız.

Joe Biden : "Arizona'yı kazandığımızı söylediler. Georgia'da da oyun dışı değiliz. Wisconsin ve Michigan için çok iyi hislerimiz var. Oyları saymak uzun sürebilir ama Pensilvanya'yı da kazanacağız. Sonuçları almamız yarın sabahı bulabilir. Kimin kazandığını söylemek ne bana ne de Donald Trump'a düşer. Bunu sadece ABD halkı söyleyebilir".

Seçim sonuçlarını almak neden uzuyor?

Bunun başlıca nedenini, koronavirüs salgını nedeniyle postayla seçim gününden önce kullanılan oyların sayısındaki ciddi artış oluşturuyor.

Her eyaletin oy sayımına ilişkin kendi düzenlemeleri bulunuyor. Örneğin bir eyalet postayla kullanılan oylara öncelik verirken, bir başka eyalet de seçim günü şahsen kullanılan oyları önce sayıyor. Ayrıca gönderim tarihi seçim gününden önce olan oy pusulalarını teslim tarihine bakılmaksızın seçim gününden sonra saymayı kabul eden eyaletler de var. Bazı eyaletlerde yarış o kadar yakın ki postayla kullanılan oyların belirleyici olması bekleniyor. Bu nedenle seçimin düğümlendiği yerlerde sayım işleminin günlerce sürmesi olasılık dahilinde. İşin mahkemeye taşınması halinde ise sonucun netleşmesi haftalar sürebilir.