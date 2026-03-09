BIST 12.575
HABER /  DÜNYA

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Daha fazla can kaybı olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında konuşan Hegseth, çatışmaların can kayıpları olmadan gerçekleşmeyeceğini belirterek bölgede daha fazla kayıp yaşanabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Hegseth, ABD’de yayın yapan “60 Minutes” programında soruları yanıtladı.

Programda, bölgedeki askeri operasyonların sonuçları ve olası gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapan Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırılar sonrasında can kayıpları yaşanabileceğine yönelik ifadelerini hatırlatarak bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi.

Hegseth, yaşanan çatışmaların doğası gereği kayıplara yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak.”

“ABD’LİLERİN ÜLKEYE TABUTTA DÖNMESİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Hegseth, açıklamalarında özellikle kendi kuşağının savaşın maliyetini yakından bildiğini söyledi. ABD askerlerinin geçmişte yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Hegseth, bu durumun toplum üzerinde yarattığı etkiden de söz etti.

Hegseth, bu duruma rağmen ABD’nin askeri kararlılığının sürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz.”

Hegseth, bunun ABD’yi zayıflatmadığını, aksine savaşın sona erdirilmesine yönelik kararlılığı artırdığını savundu.

İRAN DONANMASINA YÖNELİK YENİ SALDIRI MESAJI

Programda İran’a yönelik askeri operasyonların seyri hakkında da konuşan Hegseth, İran donanmasına yönelik saldırıların sürebileceğini söyledi.

Hegseth, İran’a ait daha fazla geminin hedef alınabileceğini belirterek ABD güçlerinin askeri operasyon kapasitesine dikkat çekti.

Hegseth ayrıca saldırıların farklı aşamalardan oluştuğunu ve henüz tüm askeri seçeneklerin kullanılmadığını dile getirerek, operasyonlarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.

ABD
