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ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a S-400 ve F-35 mektubu

ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a S-400 ve F-35 mektubu

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi.

S-400'lerden vazgeç çağrısı

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

Türk pilotların eğitimi sonlandırılıyor

Dün Shanahan’ın ABD'nin Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atacağı bir dizi adımı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği açıklanmıştı. Mektupta, eğitimleri devam eden 42 Türk hava kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken personelin 31 temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edilmişti.

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