ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD bu yıl 6. kez Karadeniz'e savaş gemisi göndermiş oldu. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sayfa 1

ABD Donanması'nın 6. filosuna bağlı Burke sınıfı güdümlü füze avcısı DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sayfa 2

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy sahil açıklarına ulaşan gemiye Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sayfa 3

Gemide çok sayıda ABD askeri olduğu görülürken, bazı askerler boğaz kıyısını izleyerek fotoğrafını çekti.

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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sayfa 4

Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

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