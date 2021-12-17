ABD sapık Türk imamı konuşuyor! kız çocuklarına tecavüz girişiminden tutuklandı
ABD, Türk sapık imam şoku yaşıyor. Nw York'ta Uluslararası İslam Merkezi'nde imam olarak görev yapan Ahmet Yücetürk, pazartesi günü 14 yaşındaki çocuğa seks teklif etmekten suçüstü yakalandı...
New York’ta imam olarak görev yapan Ahmet Yücetürk kız çocuklarına tecavüz girişiminde bulunmakla suçlandı. Ardından da tutuklanarak cezaevine konuldu.
New York Post’un haberine göre, New York’ta Uluslararası İslam Merkezi'nde imam olarak görev yapan Ahmet Yücetürk pazartesi günü 14 yaşındaki çocuğa seks teklifinde bulunmak ve onunla buluşma planı yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.
New York mahkemesinin verdiği bilgiye göre Yücetürk, reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde bulunmak ve uygunsuz içerikli objeler kullanmak ile beraber iki ayrı suçtan yargılandığı açıklandı.
Sosyal medya ortamı Youtube’da küçük yaştaki çocukları hedef alan imam Ahmet Yücetürk, Youtube’da küçük yaştaki çocukların istismarını önlemek için kurulan gizli bir sayfa kullanıcısı sayesinde yakalandı. “NY Creep Spotlight” isimli Youtube kanalı sahibi F.M sayesinde yakalanan Yücetürk, yolda yürüdüğü sırada tutuklandı.