ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu

ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu

ABD'de herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Arizona eyaletinde yer alan organ bağış merkezinde, içerisinde erkek genital organı bir soğutucu keşfedildi.

ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu - Sayfa 1

FBI tarafından yapılan tuhaf keşif, 2014 yılında Arizona Biyolojik Kaynak Merkezi'nde yürütülen çok eyaletli insan organı satışı ve kaçaklığı soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

16
ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu - Sayfa 2

New York Post'ta yer alan habere göre FBI'ın tuhaf keşfi, organları kuruma bağışlanan kişilerin yakınları olan 33 kişinin, bağışlanan organların bilimsel amaçlarla kullanılmadığı gerekçesiyle açılan davayla ortaya çıktı.

26
ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu - Sayfa 3

FBI eski çalışanı Mark Cwynar'ın kamu davası için kaleme aldığı raporda, "Polisleri bekleyen bir kova baş, kol, bacak; erkek genital organıyla dolu bir soğutucu gibi rahatsız edici görüntüler" ifadesine yer verdi.

36
ABD polisini dehşete düşürdü! Erkek genital organıyla dolu bir soğutucu - Sayfa 4

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merkezde çok sayıda iltihap kapmış insan kafası, asılı şekilde duran erkek bedenine dikilmiş kadın kafası ve farklı organların birbirine bağlandığı bedenler bulundu.

46