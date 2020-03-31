ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm! Central Park'ta sahra hastanesi

ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm

ABD ordusunda korona virüs nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, New Jersey Ulusal Muhafızları'na bağlı bir askerin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Esper, “Bugün, Savunma Bakanlığı için çok üzücü bir gün. Korona virüs nedeniyle ilk askeri personelimizi kaybettik. Bu askeri topluluğumuz için üzücü bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve tüm Ulusal Muhafız topluluğuna başsağlığı diliyoruz" dedi.