BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X sosyal medya platformu, İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

Abone ol

X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.

Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.

Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu
KKTC'de asgari ücret net 52 bin 738 TL oldu
Erdoğan imzaladı: Eksik olanın ruhsatı iptal edilecek!
Erdoğan imzaladı: Eksik olanın ruhsatı iptal edilecek!
Togg geçen yıl elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg geçen yıl elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Hemen ilaca sarılmayın! Çocuklarda ateş ne zaman tehlikeli?
Hemen ilaca sarılmayın! Çocuklarda ateş ne zaman tehlikeli?
İletişim Başkanı Duran: Basın mensuplarımız vazgeçilmezdir
İletişim Başkanı Duran: Basın mensuplarımız vazgeçilmezdir
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda kaza: 5 yaralı
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda kaza: 5 yaralı
34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu
34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler