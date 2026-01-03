ABD Maduro'yu ele geçirdi: Elon Musk'tan sürpriz Trump paylaşımı

ABD ordusunun Venezuela'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmesinin ardından Elon Musk, arasının açık olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Abone ol

ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun operasyon sonucu ele geçirilmesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

MUSK'TAN SÜRPRİZ TRUMP PAYLAŞIMI

Operasyonun hemen ardından teknoloji dünyasının lider isimlerinden Elon Musk, sürpriz bir çıkış yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

BUZLAR ERİYOR MU?

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile çeşitli konularda fikir ayrılıkları yaşayan ve ikili ilişkilerinin gergin olduğu bilinen Elon Musk, Venezuela operasyonu sonrası sessizliğini bozdu. Musk'ın, Maduro'nun yakalanması üzerine Trump'ı doğrudan hedef alan tebrik mesajı, ikili arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

'DÜNYANIN HER YERİNDEKİ KÖTÜ DİKTATÖRLERE AÇIK BİR MESAJ'

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela hamlesini sadece bölgesel değil, küresel bir kazanım olarak değerlendirdi. Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler, Başkan Trump! Bu, dünya için bir zafer ve dünyanın her yerindeki kötü diktatörlere açık bir mesajdır."

Musk'ın paylaşımı, Washington yönetiminin Venezuela politikasının Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleri tarafından da desteklendiğini gözler önüne serdi.