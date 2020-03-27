ABD, koronavirüste salgının yeni merkez üssü oldu

ABD'de yeni tip koronavirüs vakaları toplamda 81 bin 231'e yükseldi. ABD, bu sayıyla koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü haline geldi.

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New York Times (NYT) gazetesi, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının toplamda 81 bin 321'e çıktığını bildirerek, ABD'nin bu sayıyla Çin'i geçerek pandeminin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

Pandemiden en çok etkilenen ülke olabilir

New York Times gazetesine göre bilim insanları, ABD'nin Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazetenin haberinde, ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin 321'e ulaştığı kaydedilerek, binden fazla insanın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ABD, salgının yeni merkez üssü oldu

Haberde, ABD'nin böylelikle Çin ve İtalya'yı geçerek salgının merkez üssü haline geldiği belirtildi. Worldometers tarafından geçen saatlerde yayınlanan verilere göre ise ABD'de toplam vaka sayısı 81 bin 943'e yükseldi.